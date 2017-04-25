Семеро українців змагатимуться за медалі ЧЄ з бадмінтону

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У місті Колдінг (Данія) стартуватиме європейська першість з бадмінтону за участі представників України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НОК України.

Українська заявка нараховує 7 спортсменів:

Жінки: Анета Войтковська, Марія Улітіна, Наталія Войцех, Єлизавета Жарка.

Чоловіки: Геннадій Натаров, Павло Пієтрія, Артем Почтарьов.

Повідомляється, що у змаганнях заявлено 49 гравців у чоловічій одиночній категорії, 44 – у жіночій одиночній та по 32 пари у кожній з парних категорій.

Відзначається, що найкращі бадмінтоністи Старого Світу розіграють 5 комплектів нагород: у чоловічих та жіночих одиночних розрядах, парних розрядах й у міксті.

Додамо також, змагання на території Данії триватимуть до 30 квітня.

Нагадаємо, що українка Марина Ільїнська стала срібною призеркою юніорського чемпіонату світу, що проходив у французькому місті Мюлузе.

Українські Національні Новини

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