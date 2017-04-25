Семеро украинцев состязатьтся за медали ЧЕ по бадминтону
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В городе Колдинг (Дания) стартует европейское первенство по бадминтону с участием представителей Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
Украинская заявка насчитывает 7 спортсменов:
Женщины: Анета Войтковская, Мария Улитина, Наталья Войцех, Елизавета Жаркая.
Мужчины: Геннадий Натаров, Павел Пиетрия, Артем Почтарев.
Сообщается, что в соревнованиях заявлено 49 игроков в мужской одиночной категории, 44 – в женской одиночке и по 32 пары в каждой из парных категорий.
Отмечается, что лучшие бадминтонисты Старого Света разыграют 5 комплектов наград: в мужских и женских одиночных разрядах, парных разрядах и в миксте.
Добавим также, соревнования на территории Дании продлятся до 30 апреля.
Напомним, что украинка Марина Ильинская стала серебряным призером юниорского чемпионата мира, который проходил во французском городе Мюлузе.