Семеро украинцев состязатьтся за медали ЧЕ по бадминтону

Украинская заявка насчитывает 7 спортсменов:

Женщины: Анета Войтковская, Мария Улитина, Наталья Войцех, Елизавета Жаркая.

Мужчины: Геннадий Натаров, Павел Пиетрия, Артем Почтарев.

Сообщается, что в соревнованиях заявлено 49 игроков в мужской одиночной категории, 44 – в женской одиночке и по 32 пары в каждой из парных категорий.

Отмечается, что лучшие бадминтонисты Старого Света разыграют 5 комплектов наград: в мужских и женских одиночных разрядах, парных разрядах и в миксте.

Добавим также, соревнования на территории Дании продлятся до 30 апреля.

Напомним, что украинка Марина Ильинская стала серебряным призером юниорского чемпионата мира, который проходил во французском городе Мюлузе.