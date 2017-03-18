Семеро українських моряків судна, яке затонуло поблизу Лівії, повернулися до України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Семеро українських моряків, які знаходилися на борту судна “ANNA”, що затонуло поблизу узбережжя Лівії, повернулися до України. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби на Facebook, передає УНН.
“18.03.2017 р. за сприяння дипломатів у Тунісі українці-члени екіпажу затонулого біля узбережжя Лівії судна АNNA повернулися на Батьківщину. Семеро українських моряків знаходилося на борту судна „ANNA“, що затонуло поблизу узбережжя Лівії. Усі українці-члени екіпажу були врятовані китайським судном”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що потерпілим громадянам України було надано допомогу — Посольством України в Тунісі у взаємодії з представниками місцевої влади було забезпечено членів екіпажу безкоштовним проживанням у готелі, харчуванням та оформлено необхідні для виїзду з Лівії документи.
Як повідомляв УНН, за 2016 рік з піратського полону звільнено трьох українських моряків екіпажів двох морських суден, які було захоплено у водах Нігерії.