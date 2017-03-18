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Семеро украинских моряков судна, затонувшего возле Ливии, вернулись в Украину

Семеро украинских моряков судна, затонувшего возле Ливии, вернулись в Украину

Киев • УНН

 • 12293 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Семеро украинских моряков, которые находились на борту судна "ANNA", затонувшего у побережья Ливии, вернулись в Украину. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы на Facebook, передает УНН.

"18.03.2017 г. при содействии дипломатов в Тунисе украинцы-члены экипажа затонувшего у побережья Ливии судна Аnna вернулись на Родину. Семеро украинских моряков находилось на борту судна "ANNA", затонувшего у побережья Ливии. Все украинцы-члены экипажа были спасены китайским судном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим гражданам Украины была оказана помощь - Посольством Украины в Тунисе во взаимодействии с представителями местной власти было обеспечено членов экипажа бесплатным проживанием в гостинице, питанием и оформлены необходимые для выезда из Ливии документы.

Как сообщал УНН, за 2016 г. из пиратского плена были освобождены трое украинских моряков экипажей двух морских судов, захваченных в водах Нигерии.

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