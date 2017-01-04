Семеро осіб загинули у пожежі в будинку для літніх людей у Китаї

"Семеро людей загинули в результаті пожежі в будинку для літніх людей в повіті Хойнань провінції Цзілінь", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, займання виникло в середу приблизно о 4:10 за місцевим часом. Дізнавшись інформацію про трагедію, місцева протипожежна служба негайно приступила до боротьби з пожежею. О 4:27 вогонь загасили, 32 з 39 людей похилого віку, які перебували в будинку для літніх людей, були евакуйовані в безпечні місця.

Правоохоронці розбираються в обставинах і причинах події.