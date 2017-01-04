Семь человек погибли во время пожара в доме престарелых в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Семь человек стали жертвами пожара в доме престарелых на северо-востоке Китая, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
"Семь человек погибли в результате пожара в доме престарелых в уезде Хойнань провинции Цзилинь", - говорится в сообщении.
Как отмечается, возгорание возникло в среду примерно в 4:10 по местному времени. Узнав информацию о трагедии, местная противопожарная служба немедленно приступила к борьбе с пожаром. В 4:27 огонь потушили, 32 из 39 пожилых людей, которые находились в доме престарелых, были эвакуированы в безопасные места.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.