Семеро людей травмовано внаслідок ДТП на Полтавщині

Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів — “Мерседес Спрінтер”, “Ваз-21053” та “Чері”.

За попередньою інформацією відомо, що серед травмованих громадян — 24-річний водій мікроавтобуса “Мерседес Спрінтер”, п’ятеро пасажирів мікроавтобуса (25-річна та 29-річна полтавки, 61-річна жителька Полтавського району, та двоє чоловіків з Полтави віком 45 і 41 рік) та 26-річний пасажир автомобіля “Ваз-21053” (житель Полтави). Травмованих доставлено до медичних установ обласного центру.

Працівники поліції з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Вирішується питання щодо внесення даної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.