Семь человек травмированы в результате ДТП в Полтавской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей - "Мерседес Спринтер", "Ваз-21053" и "Чери".

По предварительной информации известно, что среди травмированных граждан - 24-летний водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер", пятеро пассажиров микроавтобуса (25-летняя и 29-летняя полтавки, 61-летняя жительница Полтавского района, и двое мужчин из Полтавы в возрасте 45 и 41 год) и 26-летний пассажир автомобиля "Ваз-21053" (житель Полтавы). Травмированных доставлены в медицинские учреждения областного центра.

Работники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Решается вопрос о внесении данного события в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.