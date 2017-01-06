Семеро львів'ян візьмуть участь в Всесвітніх Іграх-2017

До участі у Всесвітніх іграх готується семеро львів’ян, що виступатимуть у трьох видах спорту: Станіслав Горуна — карате, Станіслав Кукурудз, Владислав Кукурудз, Юрій Пуш, Тарас Яруш — спортивна акробатика (чоловіча четвірка), Олександр Кратов та Надія Волинська — спортивне орієнтування.

Загалом у цьому списику кандидатів на участь у змаганнях значиться 114 прізвищ провідних українських спортсменів в таких видах спорту: більярд, боулінг, воднолижний спорт, джиу-джитсу, карате, кікбоксинг WAKO, парашутний спорт, пауерліфтинг, підводний спорт, роликовий спорт, сквош, скелелазіння, спортивна акробатика, спортивне орієнтування, сумо, стрибки на батуті, таїландський бокс Муей Тай, художня гімнастика.

Довідка УНН: Всесвітні ігри проводяться з метою популяризації та розвитку видів спорту, що не входять до програми Олімпійських Ігор та проводяться раз на чотири роки після Ігор Олімпіад.

У Вроцлаві очікується участь близько 4 500 спортсменів більш як із 100 країн світу. Під час змагань розігруватиметься 180 комплектів нагород у 34 видах спорту, з поміж яких 25 неолімпійських, 5 олімпійських та 4 показові види спорту.