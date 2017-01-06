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Семеро львовян примут участие во Всемирных Играх-2017

Семеро львовян примут участие во Всемирных Играх-2017

Киев • УНН

 • 7681 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Министерство молодежи и спорта Украины утвердило список спортсменов, готовящихся к участию к Х Всемирным Играм 2017 года, которые будут проходить в течение 20-30 июля в городе Вроцлав (Польша), сообщает УНН со ссылкой на сайт Львовской облгосадминистрации.

К участию во Всемирных играх готовится семь львовян, которые будут выступать в трех видах спорта: Станислав Горуна - каратэ, Станислав Кукурудз, Владислав Кукурудз, Юрий Пуш, Тарас Яруш - спортивная акробатика (мужская четверка), Александр Кратов и Надежда Волынская - спортивное ориентирование.

Всего в этом списке кандидатов на участие в соревнованиях значится 114 фамилий ведущих украинских спортсменов в таких видах спорта: бильярд, боулинг, воднолыжный спорт, джиу-джитсу, каратэ, кикбоксинг WAKO, парашютный спорт, пауэрлифтинг, подводный спорт, роликовый спорт, сквош, скалолазание , спортивная акробатика, спортивное ориентирование, сумо, прыжки на батуте, таиландский бокс Муэй Тай, художественная гимнастика.

Справка: Всемирные игры проводятся с целью популяризации и развития видов спорта, не входящих в программу Олимпийских Игр и проводятся раз в четыре года после Игр Олимпиад.

Во Вроцлаве ожидается участие около 4500 спортсменов из более чем 100 стран мира. Во время соревнований будет разыгрываться 180 комплектов наград в 34 видах спорта, из числа которых 25 неолимпийских, 5 олимпийских и 4 показательные виды спорта.

Украинские Национальные Новости

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