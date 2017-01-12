Семеро гравців "Дніпра" залишили команду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Одразу семеро гравців ФК "Дніпро" залишили розташування клубу, передає УНН з посиланням на прес-службу "Дніпра".
"Цієї зими закінчилися контракти у ряду футболістів "Дніпра": Дениса Шеліхова, Ігоря Варцаби, Сергія Назаренка, Сергія Політило, Євгенія Бохашвілі, Андерсона Піко, Олександра Васильєва.
Футбольний клуб "Дніпро" дякує всім цих футболістів за гру і бажає удачі в подальшій кар'єрі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, львівські "Карпати" розпрощалися із п'ятьма футболістами.