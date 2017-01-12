Семь игроков "Днепра" оставили команду
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Сразу семь игроков ФК "Днепр" покинули расположение клуба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Днепра".
"Этой зимой закончились контракты у ряда футболистов" Днепра ": Дениса Шелихова, Игоря Варцабы, Сергея Назаренко, Сергей Политыло, Евгения Бохашвили, Андерсона Пико, Александра Васильева.
Футбольный клуб "Днепр" благодарит всех этих футболистов за игру и желает удачи в дальнейшей карьере ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, львовские "Карпаты" расстались с пятью футболистами .