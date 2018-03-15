Семенченко відмовився прийти до ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Семен Семенченко відмовився прийти на допит до Генеральної прокуратури як свідок. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генерального прокурор Лариса Сарган, передає УНН.
"Нардеп С.Семенченко відмовився прибути на допит в якості свідка 16.03.2018, пославшись на зустрічі у посольстві. Про це слідчого повідомила його помічниця", - написала прес-секретар.
Зазначимо, що Л.Сарган при цьому не уточнила, у межах якого провадження планується допитати народного депутата.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко у четвер вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.