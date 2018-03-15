Семенченко отказался прийти в ГПУ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 22989 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 37785 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 42840 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 91496 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 86385 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Семен Семенченко отказался прийти на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурор Лариса Сарган, передает УНН.

"Нардеп С.Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встречу в посольстве. Об этом следователю сообщила его помощница", - написала пресс-секретарь.

Отметим, что Л.Сарган при этом не уточнила, в рамках какого именно производства планируется допросить народного депутата.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

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