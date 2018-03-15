Семенченко отказался прийти в ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Семен Семенченко отказался прийти на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурор Лариса Сарган, передает УНН.
"Нардеп С.Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встречу в посольстве. Об этом следователю сообщила его помощница", - написала пресс-секретарь.
Отметим, что Л.Сарган при этом не уточнила, в рамках какого именно производства планируется допросить народного депутата.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.