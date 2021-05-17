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Семенченко потрапив у реанімацію напередодні суду: наразі його конвоювали на засідання

Київ • УНН

 • 18272 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Колишній народний депутат Семен Семенченко, якого звинувачують у створенні незаконного збройного формування на вихідних був госпіталізований у кардіореанімацію. Сьогодні засідання у його справі було призначене на 14 годину, і Семенченка туди конвоювали з лікарні. Про це в Facebook повідомила його дружина Наталія Музика, передає УНН.

Семенченко потрапив у реанімацію напередодні суду: наразі його конвоювали на засідання

Деталі

"СБУ на вихідних відправило Семена Семенченко в кардіореанімацію", - повідомила Музика сьогодні близько опівдня.

Вона додала, що про стан чоловіка їй нічого поки невідомо, проте до нього вже допустили адвоката.

Уже через годину Музика вказала, що "суд сьогодні на 14 не відміняється".

"Зараз СБУ Семена Семенченко конвоюють з реанімації в лікарні швидкої допомоги в залу суду", - повідомила вона.

Що було раніше

25 березня 2021 року колишньому народному депутату Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру. У СБУ повідомляли, що Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.

Так, зазначалося, що Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.

Печерський районний суд Києва відправив під варту Семена Семенченка до 26 травня.

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