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Семенченко попал в реанимацию накануне суда: сейчас его конвоировали на заседание

Киев • УНН

 • 18272 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Бывший народный депутат Семен Семенченко, которого обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования, на выходных был госпитализирован в кардиореанимацию. Сегодня заседание по его делу было назначено на 14 часов, и Семенченко туда конвоировали из больницы. Об этом в Facebook сообщила его жена Наталья Музыка, передает УНН.

Семенченко попал в реанимацию накануне суда: сейчас его конвоировали на заседание

Детали

"СБУ на выходных отправило Семена Семенченко в кардиореанимацию", - сообщила Музыка сегодня около полудня.

Она добавила, что о состоянии мужа ей ничего пока неизвестно, однако к нему уже допустили адвоката.

Уже через час Музыка указала, что "суд сегодня на 14 не отменяется".

"Сейчас СБУ Семена Семенченко конвоирует из реанимации в больнице скорой помощи в зал суда", - сообщила она.

Что было ранее

25 марта 2021 года бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении. В СБУ сообщали, что Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Так, отмечалось, что Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".

Печерский районный суд Киева отправил под стражу Семена Семенченко до 26 мая.

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