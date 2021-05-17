Семенченко попал в реанимацию накануне суда: сейчас его конвоировали на заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Бывший народный депутат Семен Семенченко, которого обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования, на выходных был госпитализирован в кардиореанимацию. Сегодня заседание по его делу было назначено на 14 часов, и Семенченко туда конвоировали из больницы. Об этом в Facebook сообщила его жена Наталья Музыка, передает УНН.
Детали
"СБУ на выходных отправило Семена Семенченко в кардиореанимацию", - сообщила Музыка сегодня около полудня.
Она добавила, что о состоянии мужа ей ничего пока неизвестно, однако к нему уже допустили адвоката.
Уже через час Музыка указала, что "суд сегодня на 14 не отменяется".
"Сейчас СБУ Семена Семенченко конвоирует из реанимации в больнице скорой помощи в зал суда", - сообщила она.
Что было ранее
25 марта 2021 года бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении. В СБУ сообщали, что Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.
Так, отмечалось, что Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".
Печерский районный суд Киева отправил под стражу Семена Семенченко до 26 мая.