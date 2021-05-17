Семенченко попал в реанимацию накануне суда: сейчас его конвоировали на заседание

КИЕВ. 17 мая. УНН. Бывший народный депутат Семен Семенченко, которого обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования, на выходных был госпитализирован в кардиореанимацию. Сегодня заседание по его делу было назначено на 14 часов, и Семенченко туда конвоировали из больницы. Об этом в Facebook сообщила его жена Наталья Музыка, передает УНН.