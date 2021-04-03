Семенченка з лікарні перевезли у СІЗО СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Колишнього народного депутата Семена Семенченка, який потрапив до лікарні після рішення суду про його арешт на два місяці у справі приватної військової компанії, перевели назад з лікувального закладу у СІЗО СБУ. Таке повідомлення, поширене дружиною Семенченка, з'явилося на його сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Сьогодні виписався і вже в СІЗО СБУ", - йдеться у повідомленні від імені Семенченка.
Деталі
Зазначається, що цю інформацію від Семена Семенченко було отримано під час апеляційного засідання 1 квітня. Інформацію опублікувала дружина.
Також у повідомленні вказано, що госпіталізовували екс-нардепа "з діагнозом "мерцательная аритмия" в лікарню швидкою допомоги". "СБУ відвозила мене до лікарні, вони ж і визначили діагноз", - сказано у повідомленні.
Контекст
26 березня Печерський районний суд Києва відправив під варту колишнього народного депутата Семена Семенченка. 27 березня стало відомо, що його госпіталізували.
Перед цим Семенченку вручили повідомлення про підозру. У СБУ повідомляли, що йому інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.
Так, Служба безпеки України, за повідомленням, викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “агент НАБУ”. У СБУ також заявили, що будуть нові підозри у справі про ПВК.