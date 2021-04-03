Семенченко из больницы перевезли в СИЗО СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Бывшего народного депутата Семена Семенченко, который попал в больницу после решения суда о его аресте на два месяца по делу частной военной компании, перевели обратно из лечебного учреждения в СИЗО СБУ. Такое сообщение, распространенное женой Семенченко, появилось на его странице в Facebook, передает УНН.
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"Сегодня выписался и уже в СИЗО СБУ", - говорится в сообщении от имени Семенченко.
Детали
Отмечается, что эту информацию от Семена Семенченко было получено в ходе апелляционного заседание 1 апреля. Информацию опубликовала жена.
Также в сообщении указано, что госпитализировали экс-нардепа "с диагнозом "мерцательная аритмия" в больницу скорой помощи". "СБУ отвозила меня в больницу, они же и определили диагноз", - говорится в сообщении.
Контекст
26 марта Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего народного депутата Семена Семенченко. 27 марта стало известно, что его госпитализировали.
Перед этим Семенченко вручили уведомление о подозрении. В СБУ сообщали, что ему инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.
Так, Служба безопасности Украины, по сообщению, разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "агент НАБУ". В СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК.