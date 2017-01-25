Селяни на Хмельниччині перекрили автодорогу Київ-Чернівці
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 січня. УНН. Близько 50 жителів села Жиленці на Хмельниччині перекрили рух автотранспорту на автодорозі Київ-Чернівці, поблизу села Правдівка Ярмолинецького району. Люди ходять по пішохідному переходу, передає кореспондент УНН.
Місцеві жителі вимагають, аби владноможці відновили графік руху автобусного сполучення до села Жиленці Ярмолинецького району.
"Раніше автобус ходив щодня, а тепер - лише тричі на тиждень. Від траси пішки йти далеко. Ми вже не раз просили відновити графік і у чиновників, і у перевізників. Наша акція - "крик душі". Не розблокуємо трасу, допоки не вирішать цю проблему", - розповів кореспонденту УНН учасник акції.
За 30 хвилин на автодорозі створилася черга, у якій стоять близько 60 автомобілів. На місце події виїхали працівники поліції.