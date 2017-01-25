Селяни на Хмельниччині перекрили автодорогу Київ-Чернівці

Місцеві жителі вимагають, аби владноможці відновили графік руху автобусного сполучення до села Жиленці Ярмолинецького району.

"Раніше автобус ходив щодня, а тепер - лише тричі на тиждень. Від траси пішки йти далеко. Ми вже не раз просили відновити графік і у чиновників, і у перевізників. Наша акція - "крик душі". Не розблокуємо трасу, допоки не вирішать цю проблему", - розповів кореспонденту УНН учасник акції.

За 30 хвилин на автодорозі створилася черга, у якій стоять близько 60 автомобілів. На місце події виїхали працівники поліції.