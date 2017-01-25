Селяне в Хмельницкой области перекрыли автодорогу Киев-Черновцы
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 января. УНН. Около 50 жителей села Жиленци Хмельницкой перекрыли движение автотранспорта на автодороге Киев-Черновцы, вблизи села Правдовка Ярмолинецкого района. Люди ходят по пешеходному переходу, передает корреспондент УНН.
Местные жители требуют, чтобы власть имущие восстановили график движения автобусного сообщения в село Жиленци Ярмолинецкого района.
"Раньше автобус ходил ежедневно, а теперь - только раз в неделю. От трассы пешком идти далеко. Мы уже не раз просили восстановить график и у чиновников, и у перевозчиков. Наша акция - "крик души". Не разблокируем трассу, пока не решат эту проблему", - рассказал корреспонденту УНН участник акции.
За 30 минут на автодороге образовалась очередь, в которой стоят около 60 автомобилей. На место происшествия выехали сотрудники полиции.