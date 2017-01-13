"Сельта" відбирає очки у грандів чемпіонату Іспанії – футболіст "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Гравці донецького "Шахтаря" поділилися думкою про майбутнього суперника в Лізі Європи іспанської "Сельти", повідомляє УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
"Знаю, що вони ("Сельта" - ред.) зараз всіх обіграють просто без шансів. Так що хороша команда, будемо готуватися і грати з ними", - наголосив півзахисник Віктор Коваленко.
Оборонець Іван Ордець відзначив гарну гру команди з Віго проти титулованих клубів Іспанії: "це іспанська команда, всі прекрасно розуміють, що вони добре грають в пас, контролюють гру. Буде дуже нелегко грати на виїзді, так як вони відбирають очки у лідерів, грандів чемпіонату Іспанії".
Воротар Микита Шевченко зауважив, що "шанси на перемогу 50 на 50".
Нагадаємо, що "Сельта" із загальним рахунком 6:2 пройшла в 1/8 фіналу Кубка Іспанії "Валенсію".