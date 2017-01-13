"Сельта" отбирает очки у грандов чемпионата Испании - футболист "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Игроки донецкого "Шахтера" поделились мнением о будущем сопернике в Лиге Европы испанской "Сельте", сообщает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".
"Знаю, что они ("Сельта" - ред.) Сейчас всех обыграют просто без шансов. Так что хорошая команда, будем готовиться и играть с ними", - подчеркнул полузащитник Виктор Коваленко.
Защитник Иван Ордец отметил хорошую игру команды из Виго против титулованных клубов Испании: "это испанская команда, все прекрасно понимают, что они хорошо играют в пас, контролируют игру. Будет очень нелегко играть на выезде, так как они отбирают очки у лидеров, грандов чемпионата Испании".
Вратарь Никита Шевченко отметил, что "шансы на победу 50 на 50".
Напомним, что "Сельта" с общим счетом 6:2 прошла в 1/8 финала Кубка Испании "Валенсию".