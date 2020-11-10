Сектор переробної галузі в Україні близький до нуля – Шмигаль

“У нас дуже розвинута сировинна частина економіка і величезний недовикористаний ресурс у високотехнологічній переробці. У нас у порівнянні з іншими державами слабо розвинений сектор глибокої переробки”, - сказав Шмигаль.

За його словами, в переробний сектор треба залучати інвестиції, щоб його розвивати.

“Це величезна точка росту. Треба бути відвертими, то вона в нас знаходиться, якщо порівнювати в графічній формі, близька до нуля”, – додав Шмигаль.

Нагадаємо, за даними Держстатистики, спад промислового виробництва у вересні 2020 року проти аналогічного періоду минулого року становив 4,4%, сповільнившись проти 5,3% падіння місяцем раніше.