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Сектор переробної галузі в Україні близький до нуля – Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні розвинена сировинна економіка, сектор глибокої переробки у графічній формі близький до нуля. Про це повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24” Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“У нас дуже розвинута сировинна частина економіка і величезний недовикористаний ресурс у високотехнологічній переробці. У нас у порівнянні з іншими державами слабо розвинений сектор глибокої переробки”, - сказав Шмигаль.

За його словами, в переробний сектор треба залучати інвестиції, щоб його розвивати.

“Це величезна точка росту. Треба бути відвертими, то вона в нас знаходиться, якщо порівнювати в графічній формі, близька до нуля”, – додав Шмигаль.

Нагадаємо, за даними Держстатистики, спад промислового виробництва у вересні 2020 року проти аналогічного періоду минулого року становив 4,4%, сповільнившись проти 5,3% падіння місяцем раніше.

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