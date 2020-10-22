Спад промислового виробництва сповільнився до 4,4%

При цьому у порівнянні з серпнем зафіксовано зростання промвиробництва - на 4,5%.

Водночас, з коригуванням на ефект календарних днів падіння промвиробництва у вересні проти аналогічного періоду минулого року становило 5,4%, а в порівнянні з серпнем з урахуванням сезонної корекції, спостерігалося падіння на 1,1%.

Загалом у січні-вересні цього року промвиробництво в Україні скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 7%, зокрема, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 4,6%, переробній – на 8,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 4,8%.

Додамо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, спад промислового виробництва торік сягнув 1,8%.