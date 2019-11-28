Секретар РНБО: є 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На сьогоднішній день існує п’ять сценаріїв реінтеграції Донецької та Луганської областей. Про це під час виступу на панельній дискусії щодо припинення вогню та розведення військ заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє УНН.
"Маємо чітко розуміти, що і як робити. РНБО ретельно вивчила ситуацію на тимчасово окупованих територіях і розробила 5 сценаріїв реінтеграції. Робота триває з 1-го дня", - повідомив Данілов, запевнивши, що усі сценарії на користь України.
За словами Данілова, в ході аналізу враховані не лише внутрішні чинники але й зовнішні, врахована інформація отримана розвідувальними органами.
Як повідомив секретарь РНБО, влада йде тим шляхом, який має гуманітарний акцент, зокрема, наразі мова йде про покращення умов перетину лінії зіткнення для громадян.
Нагадаємо, 28 листопада набрав чинності порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України.