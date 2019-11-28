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Секретарь СНБО: есть 5 сценариев реинтеграции Донбасса

Секретарь СНБО: есть 5 сценариев реинтеграции Донбасса

Киев  •  УНН

 • 16524 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. На сегодняшний день существует пять сценариев реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Об этом во время выступления на панельной дискуссии о прекращении огня и разведения войск заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает УНН.

"Должны четко понимать, что и как делать. СНБО тщательно изучила ситуацию на временно оккупированных территориях и разработала 5 сценариев реинтеграции. Работа продолжается с 1-го дня", - сообщил Данилов, заверив, что все сценарии в пользу Украины.

По словам Данилова, в ходе анализа учтены не только внутренние факторы но и внешние, учтенная информация получена разведывательными органами.

Как сообщил секретарь СНБО, власть идет тем путем, который имеет гуманитарный акцент, в частности, пока речь идет об улучшении условий пересечения линии соприкосновения для граждан.

Напомним, 28 ноября вступил в силу порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины.

Украинские Национальные Новости

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