Секретар РНБО запевняє, що Президент має велике бажання закінчити війну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський має велике бажання закінчити війну в Україні. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє УНН.
“Друзі, ідуть перемовини — важкі, складні кожного дня. Володимир Олександрович дуже велике має бажання закінчити війну в Україні, повернути українські землі. І, якщо ви вважаєте, що це потрібно робити публічно, на якомусь запалі, на якихось, скажімо так, подіумах, ну не робиться це так. В жодному світі так не робиться. Ми маємо з вами дочекатися результату і, коли результат буде позитивний, ми маємо подякувати всім тим людям, які в цьому приймають участь”, — заявив він.
Додамо, раніше Данілов розповів про реалізацію ракетної програми у рамках реформи ЗСУ.