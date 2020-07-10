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Секретар РНБО запевняє, що Президент має велике бажання закінчити війну

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський має велике бажання закінчити війну в Україні. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє УНН.

“Друзі, ідуть перемовини — важкі, складні кожного дня. Володимир Олександрович дуже велике має бажання закінчити війну в Україні, повернути українські землі. І, якщо ви вважаєте, що це потрібно робити публічно, на якомусь запалі, на якихось, скажімо так, подіумах, ну не робиться це так. В жодному світі так не робиться. Ми маємо з вами дочекатися результату і, коли результат буде позитивний, ми маємо подякувати всім тим людям, які в цьому приймають участь”, — заявив він.

Додамо, раніше Данілов розповів про реалізацію ракетної програми у рамках реформи ЗСУ.

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