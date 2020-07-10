Секретарь СНБО уверяет, что Президент имеет большое желание закончить войну

“Друзья, идут переговоры — тяжелые, сложные каждый день. Владимир Александрович имеет очень большое желает закончить войну в Украине, вернуть украинские земли. И, если вы считаете, что это нужно делать публично, на каком пылу, на каких-то, скажем так, подиумах, ну не делается это так. Ни в одном мире так не делается. Мы с вами должны дождаться результата и, когда результат будет положительный, мы должны поблагодарить всех тех людей, которые в этом принимают участие”, — заявил он.

Добавим, ранее Данилов рассказал о реализации ракетной программы в рамках реформы ВСУ.