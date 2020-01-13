Секретар РНБО обговорив з повіреною у справах США розслідування катастрофи PS752
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов обговорив з Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін стан розслідування катастрофи літака рейсу PS 752 «Міжнародних авіаліній України» в Ірані. Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає УНН.
“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан розслідування катастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 752 „Міжнародних авіаліній України“ в Ірані”, — йдеться в повідомленні пресслужби.
За словами Данілова, наразі українська сторона очікує на приліт представника слідчої групи Ірану, а частина експертної групи України, зокрема рятувальники, які з першого дня працювали на місці трагедії, повертаються на батьківщину.
Тимчасово повірена у справах США висловила щирі співчуття від Посольства США з приводу трагедії та запевнила у готовності американської сторони надавати усю необхідну допомогу та інформацію у ході розслідування.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військовою ракетою.