Секретарь СНБО обсудил с поверенным в делах США расследования катастрофы PS752

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112984 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117317 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115771 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131708 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106673 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108714 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108612 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131958 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130718 просмотра

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Секретарь СНБО обсудил с поверенным в делах США расследования катастрофы PS752

Секретарь СНБО обсудил с поверенным в делах США расследования катастрофы PS752

Киев  •  УНН

 • 8422 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обсудил с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин состоянии расследования катастрофы самолета рейса PS 752 “Международных авиалиний Украины” в Иране. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Во время встречи стороны обсудили актуальное состояние расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" в Иране", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Данилова, пока украинская сторона ожидает прилет представителя следственной группы Ирана, а часть экспертной группы Украины, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте трагедии, возвращаются на родину.

Временный поверенный в делах США выразила искренние соболезнования от Посольства США по поводу трагедии и заверила в готовности американской стороны оказывать всю необходимую помощь и информацию в ходе расследования.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

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