Щороку потрібно інвестувати мінімум 200-300 млн дол. для підтримання ГТС – Коболєв

"Українська ГТС пройшла аудит західною компанією Mott MacDonald, яка чітко визначила мінімальну суму інвестицій, яка потрібна для підтримання системи у випадку транзиту на тому рівні, який є наразі в нашій системі, це приблизно від 200 до 300 млн дол. на рік", - сказав він.

Тому, за його словами, при отриманні близько 3 млрд дол. в рік від транзиту абсолютно реально можна знайти 200-300 млн дол. для підтримання системи ГТС.

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