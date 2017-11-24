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Щороку потрібно інвестувати мінімум 200-300 млн дол. для підтримання ГТС – Коболєв

Щороку потрібно інвестувати мінімум 200-300 млн дол. для підтримання ГТС – Коболєв

Київ • УНН

 • 14678 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Західна компанія, яка здійснювала аудит української газотранспортної системи, визначила, що для підтримання транзиту газу на нинішньому рівні щороку потрібно інвестувати у ГТС від 200 до 300 млн дол. США. Про це сказав в ефірі телеканалу "Прямий" голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає УНН.

"Українська ГТС пройшла аудит західною компанією Mott MacDonald, яка чітко визначила мінімальну суму інвестицій, яка потрібна для підтримання системи у випадку транзиту на тому рівні, який є наразі в нашій системі, це приблизно від 200 до 300 млн дол. на рік", - сказав він.

Тому, за його словами, при отриманні близько 3 млрд дол. в рік від транзиту абсолютно реально можна знайти 200-300 млн дол. для підтримання системи ГТС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США привітали призначення нового складу наглядової ради "Нафтогазу"

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