Ежегодно нужно инвестировать минимум 200-300 млн долл. для поддержания ГТС - Коболев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Западная компания, которая осуществляла аудит украинской газотранспортной системы, определила, что для поддержания транзита газа на нынешнем уровне ежегодно нужно инвестировать в ГТС от 200 до 300 млн долл. США. Об этом сказал в эфире телеканала "Прямой" председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает УНН.
"Украинская ГТС прошла аудит западной компанией Mott MacDonald, которая четко определила минимальную сумму инвестиций, которая нужна для поддержания системы в случае транзита на том уровне, который есть сейчас в нашей системе, это примерно от 200 до 300 млн долл. в год", - сказал он.
Поэтому, по его словам, при получении около 3 млрд долл. в год от транзита абсолютно реально найти 200-300 млн долл. для поддержания системы ГТС.
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