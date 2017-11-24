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11:17 • 75935 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Ежегодно нужно инвестировать минимум 200-300 млн долл. для поддержания ГТС - Коболев

Киев  •  УНН

 • 14669 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Западная компания, которая осуществляла аудит украинской газотранспортной системы, определила, что для поддержания транзита газа на нынешнем уровне ежегодно нужно инвестировать в ГТС от 200 до 300 млн долл. США. Об этом сказал в эфире телеканала "Прямой" председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает УНН.

"Украинская ГТС прошла аудит западной компанией Mott MacDonald, которая четко определила минимальную сумму инвестиций, которая нужна для поддержания системы в случае транзита на том уровне, который есть сейчас в нашей системе, это примерно от 200 до 300 млн долл. в год", - сказал он.

Поэтому, по его словам, при получении около 3 млрд долл. в год от транзита абсолютно реально найти 200-300 млн долл. для поддержания системы ГТС.

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