Щорічно у Афганістані від діареї помирає близько 9,5 тис. дітей

“Щороку в Афганістані від діареї помирає 9,5 тисячі дітей молодше п’яти років. Це 12 відсотків усіх смертей в цій віковій групі... кількість дитячих смертей в результаті діареї в Афганістані вперше впало до позначки нижче 10 тисяч, але воно як і раніше невиправдано високе”, — повідомили у прес-центрі.

Зазначається, що причиною таких високих показників є відсутність нормальних санітарно-гігієнічних умов, що робить дітей уразливими не тільки до таких захворювань як діарея, а й до безлічі інших.

Як повідомляв УНН, Організація Об’єднаних Націй зафіксувала в Афганістані понад 3,5 тис. випадків загибелі дітей за 2016 рік.