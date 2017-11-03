Ежегодно в Афганистане от диареи умирает около 9,5 тыс. Детей

“Ежегодно в Афганистане от диареи умирает 9,5 тысячи детей младше пяти лет. Это 12 процентов всех смертей в этой возрастной группе ... количество детских смертей в результате диареи в Афганистане впервые упало до отметки ниже 10 тысяч, но оно по-прежнему неоправданно высокое”, — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что причиной таких высоких показателей является отсутствие нормальных санитарно-гигиенических условий, что делает детей уязвимыми не только к таким заболеваниям как диарея, но и к множеству других.

Как сообщал УНН, Организация Объединенных Наций зафиксировала в Афганистане более 3,5 тыс. случаев гибели детей за 2016 год.