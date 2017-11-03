Ежегодно в Афганистане от диареи умирает около 9,5 тыс. Детей

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 56804 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124252 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105830 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108455 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107006 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100207 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105135 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102479 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145461 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Ежегодно в Афганистане от диареи умирает около 9,5 тыс. Детей

Ежегодно в Афганистане от диареи умирает около 9,5 тыс. Детей

Киев  •  УНН

 • 16938 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Каждый год в Афганистане умирает около 9,5 тыс. детей в возрасте до пяти лет от заболевания диареей. Об этом сообщили в пресс-службе ООН, передает УНН.

“Ежегодно в Афганистане от диареи умирает 9,5 тысячи детей младше пяти лет. Это 12 процентов всех смертей в этой возрастной группе ... количество детских смертей в результате диареи в Афганистане впервые упало до отметки ниже 10 тысяч, но оно по-прежнему неоправданно высокое”, — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что причиной таких высоких показателей является отсутствие нормальных санитарно-гигиенических условий, что делает детей уязвимыми не только к таким заболеваниям как диарея, но и к множеству других.

Как сообщал УНН, Организация Объединенных Наций зафиксировала в Афганистане более 3,5 тыс. случаев гибели детей за 2016 год.

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