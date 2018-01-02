Щорічні е-декларації за 2017 рік уже подали 145 держслужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Станом на 16:00 2 січня 2018 року, щорічну електронну декларацію подали 145 державних службовців. Про це повідомляє кореспондент УНН з посиланням на Єдиний державний реєстр декларацій.
Так, чиновники, які займають найвищі державні посади, зокрема Президент України, Генпрокурор, народні депутати України, голови НАБУ та НБУ, ще не подавали свої е-декларації.
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Наразі, з вищих посадових осіб свою е-декларацію вніс тільки Генеральний консул України в місті Кракові (Польща) Олег Мандюк.
Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні стартував черговий етап електронного декларування.