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Ежегодные э-декларации за 2017 год уже подали 145 госслужащих

Киев • УНН

 • 18806 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. По состоянию на 16:00 2 января 2018 года, ежегодную электронную декларацию подали 145 государственных служащих. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.

Ежегодные э-декларации за 2017 год уже подали 145 госслужащих

Так, чиновников, занимающих высшие государственные должности, в том числе Президент Украины, Генпрокурор, народные депутаты Украины, председателя НАБУ и НБУ, еще не подавали свои э-декларации.

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Сейчас из высших должностных лиц свою э-декларацию внес только Генеральный консул Украины в городе Кракове (Польша) Олег Мандюк.

                                           

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине стартовал очередной этап электронного декларирования.

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