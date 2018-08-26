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Щонайменше вісім людей загинуло внаслідок пожежі у Чикаго

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. В американському місті Чикаго внаслідок пожежі, яка спалахнула в житловому будинку, загинуло щонайменше вісім людей. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

Щонайменше вісім людей загинуло внаслідок пожежі у Чикаго

За даними телеканалу, серед загиблих - шість дітей і двоє дорослих. Ще двоє людей постраждали і були доставлені в найближчу лікарню.

Вогонь розгорівся рано вранці в триповерховому будинку на заході міста, проте його причина поки не встановлена.

У місцевій протипожежній службі відзначили, що пожежа стала найбільш серйозним в Чикаго за останні кілька років.

Нагадаємо, у китайському місті Харбін сталася пожежа в готелі, в результаті чого загинули 18 осіб.

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