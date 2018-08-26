По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара в Чикаго
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Чикаго в результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме, погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.
По данным телеканала, среди погибших - шесть детей и двое взрослых. Еще два человека пострадали и были доставлены в ближайшую больницу.
Огонь разгорелся рано утром в трехэтажном доме на западе города, однако его причина пока не установлена.
В местной противопожарной службе отметили, что пожар стал самым серьезным в Чикаго за последние несколько лет.
Напомним, в китайском городе Харбин произошел пожар в гостинице, в результате чего погибли 18 человек.