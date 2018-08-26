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По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара в Чикаго

Киев • УНН

 • 6854 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Чикаго в результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме, погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара в Чикаго

По данным телеканала, среди погибших - шесть детей и двое взрослых. Еще два человека пострадали и были доставлены в ближайшую больницу.

Огонь разгорелся рано утром в трехэтажном доме на западе города, однако его причина пока не установлена.

В местной противопожарной службе отметили, что пожар стал самым серьезным в Чикаго за последние несколько лет.

Напомним, в китайском городе Харбин произошел пожар в гостинице, в результате чего погибли 18 человек.

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