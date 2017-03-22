Щонайменше п'ятеро постраждали внаслідок наїзду авто на Вестмінстерському мосту у Лондоні - ЗМІ

Поліцейського вдарили ножем біля будівлі парламенту в центрі Лондона.

При цьому автомобіль наїхав на кількох людей на Вестмінстерському мосту.

Є також повідомлення про те, що щонайменше п'ять осіб збили на мосту.

Раніше повідомлялося про стрілянину біля британського парламенту.

Голова палати громад британського парламенту Девід Лідінгтон повідомив, що ймовірного злочинця застрелила поліція.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Т.Мей перебуває в безпеці.