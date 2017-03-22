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Щонайменше п'ятеро постраждали внаслідок наїзду авто на Вестмінстерському мосту у Лондоні - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Кілька людей постраждали внаслідок наїзду автомобіля на Вестмінстерському мосту у Лондоні під час інциденту поблизу будівлі парламенту, передає УНН з посиланням на ВВС.

Поліцейського вдарили ножем біля будівлі парламенту в центрі Лондона.

При цьому автомобіль наїхав на кількох людей на Вестмінстерському мосту.

Є також повідомлення про те, що щонайменше п'ять осіб збили на мосту.

Раніше повідомлялося про стрілянину біля британського парламенту.

Голова палати громад британського парламенту Девід Лідінгтон повідомив, що ймовірного злочинця застрелила поліція.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Т.Мей перебуває в безпеці.

 

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