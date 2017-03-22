По меньшей мере пятеро пострадали в результате наезда авто на Вестминстерском мосту в Лондоне - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля на Вестминстерском мосту в Лондоне во время инцидента у здания парламента, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Полицейского ударили ножом у здания парламента в центре Лондона.
При этом автомобиль наехал на нескольких людей на Вестминстерском мосту.
Есть также сообщения о том, что по меньшей мере пять человек сбили на мосту.
Ранее сообщалось о стрельбе возле британского парламента.
Председатель Палаты общин британского парламента Дэвид Лидингтон сообщил, что предполагаемого преступника застрелила полиция.
Напомним, премьер Великобритании Т.Мей находится в безопасности.