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По меньшей мере пятеро пострадали в результате наезда авто на Вестминстерском мосту в Лондоне - СМИ

По меньшей мере пятеро пострадали в результате наезда авто на Вестминстерском мосту в Лондоне - СМИ

Киев • УНН

 • 8929 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля на Вестминстерском мосту в Лондоне во время инцидента у здания парламента, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Полицейского ударили ножом у здания парламента в центре Лондона.

При этом автомобиль наехал на нескольких людей на Вестминстерском мосту.

Есть также сообщения о том, что по меньшей мере пять человек сбили на мосту.

Ранее сообщалось о стрельбе возле британского парламента.

Председатель Палаты общин британского парламента Дэвид Лидингтон сообщил, что предполагаемого преступника застрелила полиция.

Напомним, премьер Великобритании Т.Мей находится в безопасности.

 

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