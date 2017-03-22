По меньшей мере пятеро пострадали в результате наезда авто на Вестминстерском мосту в Лондоне - СМИ

Полицейского ударили ножом у здания парламента в центре Лондона.

При этом автомобиль наехал на нескольких людей на Вестминстерском мосту.

Есть также сообщения о том, что по меньшей мере пять человек сбили на мосту.

Ранее сообщалось о стрельбе возле британского парламента.

Председатель Палаты общин британского парламента Дэвид Лидингтон сообщил, что предполагаемого преступника застрелила полиция.

Напомним, премьер Великобритании Т.Мей находится в безопасности.