Щонайменше одна людина поранена внаслідок вибухів на військовому складі на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Щонайменше одна людина отримала поранення в наслідок вибухів на військовому складі у Балаклії. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Жінку 1962 року народження, з осколковим пораненням голови госпіталізовано до місцевої лікарні. Наразі її готують до переведення у лікарню в Харкові.
Інформація про інших поранених – уточнюється.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.