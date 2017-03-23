По меньшей мере один человек ранен в результате взрывов на военном складе в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По меньшей мере один человек получил ранения в результате взрывов на военном складе в Балаклее. Об этом сообщили правоохранители.
Женщину 1962 года, с осколочным ранением головы госпитализированы в местную больницу. Сейчас ее готовят к переводу в больницу в Харькове.
Информация о других раненых - уточняется.
По данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов . Сейчас эвакуированы более 19 тыс. Человек .
Город Балаклея отключены от газоснабжения . Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта .
Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.
По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства .