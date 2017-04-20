Щонайменше двоє людей загинули під час протестів у Венесуелі

Через кілька годин після початку конкуруючих маршів від опозиції, а також прихильників президента Ніколаса Мадуро, влада Венесуели заявила, що почала розслідування стрілянини у 17-річного юнака, якому поцілили в голову під час маршу в Каракасі.

Підліток, пізніше ідентифікований як Карлос Морено, помер під час операції, розповів представник лікарні.

Пізніше влада країни повідомила, що також розслідує вбивство 23-річної Паоли Андреани Рамірес Гомес, що сталося в середу вдень на площі Сан-Карлос в Сан-Крістобалі у штаті Тачира.

Фельдшер і керівник підрозділу цивільного захисту в Тачирі сказав, що жінка втратила багато крові і вже була мертва після вогнепального поранення в груди, коли він приїхав на місце події.

Нагадаємо, понад 400 осіб були затримані на акції протесту у Венесуелі.