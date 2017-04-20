Щонайменше двоє людей загинули під час протестів у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Щонайменше дві людини були вбиті в середу під час запеклих зіткнень, які сталися під час оголошеного лідерами опозиції у Венесуелі масового маршу у день національного свята в пам'ять про початок боротьби за незалежність країни проти Іспанії, передає УНН з посиланням на CNN.
Через кілька годин після початку конкуруючих маршів від опозиції, а також прихильників президента Ніколаса Мадуро, влада Венесуели заявила, що почала розслідування стрілянини у 17-річного юнака, якому поцілили в голову під час маршу в Каракасі.
Підліток, пізніше ідентифікований як Карлос Морено, помер під час операції, розповів представник лікарні.
Пізніше влада країни повідомила, що також розслідує вбивство 23-річної Паоли Андреани Рамірес Гомес, що сталося в середу вдень на площі Сан-Карлос в Сан-Крістобалі у штаті Тачира.
Фельдшер і керівник підрозділу цивільного захисту в Тачирі сказав, що жінка втратила багато крові і вже була мертва після вогнепального поранення в груди, коли він приїхав на місце події.
Нагадаємо, понад 400 осіб були затримані на акції протесту у Венесуелі.