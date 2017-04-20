По меньшей мере два человека погибли во время протестов в Венесуэле

Через несколько часов после начала конкурирующих маршей от оппозиции, а также сторонников президента Николаса Мадуро, власти Венесуэлы заявили, что начали расследование стрельбы в 17-летнего юношу, которому попали в голову во время марша в Каракасе.

Подросток, позже идентифицированный как Карлос Морено, умер во время операции, рассказал представитель больницы.

Позже власти страны сообщили, что также расследуют убийство 23-летней Паолы Андреаны Рамирес Гомес, которое произошло в среду днем ​​на площади Сан-Карлос в Сан-Кристобале в штате Тачира.

Фельдшер и руководитель подразделения гражданской защиты в Тачире сказал, что женщина потеряла много крови и уже была мертва после огнестрельного ранения в грудь, когда он приехал на место происшествия.

Напомним, более 400 человек были задержаны на акции протеста в Венесуэле.