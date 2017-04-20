По меньшей мере два человека погибли во время протестов в Венесуэле

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32250 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99667 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151071 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114325 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115148 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111719 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103695 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106884 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103421 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152262 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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По меньшей мере два человека погибли во время протестов в Венесуэле

По меньшей мере два человека погибли во время протестов в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 8139 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. По меньшей мере два человека были убиты в среду в ходе ожесточенных столкновений, которые произошли во время объявленного лидерами оппозиции в Венесуэле массового марша в день национального праздника в память о начале борьбы за независимость страны против Испании, передает УНН со ссылкой на CNN.

Через несколько часов после начала конкурирующих маршей от оппозиции, а также сторонников президента Николаса Мадуро, власти Венесуэлы заявили, что начали расследование стрельбы в 17-летнего юношу, которому попали в голову во время марша в Каракасе.

Подросток, позже идентифицированный как Карлос Морено, умер во время операции, рассказал представитель больницы.

Позже власти страны сообщили, что также расследуют убийство 23-летней Паолы Андреаны Рамирес Гомес, которое произошло в среду днем ​​на площади Сан-Карлос в Сан-Кристобале в штате Тачира.

Фельдшер и руководитель подразделения гражданской защиты в Тачире сказал, что женщина потеряла много крови и уже была мертва после огнестрельного ранения в грудь, когда он приехал на место происшествия.

Напомним, более 400 человек были задержаны на акции протеста в Венесуэле.

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