Щонайменше двоє людей загинули через масштабну повінь у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Сильні зливи накрили турецьке місто Стамбул, спровокувавши масштабні повені. Як наслідок — дві людини загинули, ще 4-ро вважаються зниклими безвісти. Про це у Twitter повідомив голова МВС Туреччини Алі Єрлікая, пише УНН.
Деталі
Вода затопила вулиці та будинки у двох районах Стамбула. Через негоду 12 людей застрягли в районі готелю. Пошуково-рятувальні групи врятувати 6 осіб, однак є загиблі.
Цитата
"Були знайдені 2 тіла. Пошуково-рятувальні роботи зниклих 4 людей тривають безперервно", - повідомив Єрлікая.
Зазначається, що на дорогах у затоплених районах міста застрягли десятки автомобілів. Також, в межах заходів безпеки були закриті деякі станції метро.
Місцеві жителі діляться у соцмережах відео, на яких видно повністю затоплені вулиці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іспанія: шторм забрав життя щонайменше 5 людей