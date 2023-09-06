Щонайменше двоє людей загинули через масштабну повінь у Стамбулі

Деталі

Вода затопила вулиці та будинки у двох районах Стамбула. Через негоду 12 людей застрягли в районі готелю. Пошуково-рятувальні групи врятувати 6 осіб, однак є загиблі.

Цитата

"Були знайдені 2 тіла. Пошуково-рятувальні роботи зниклих 4 людей тривають безперервно", - повідомив Єрлікая.

Зазначається, що на дорогах у затоплених районах міста застрягли десятки автомобілів. Також, в межах заходів безпеки були закриті деякі станції метро.

Місцеві жителі діляться у соцмережах відео, на яких видно повністю затоплені вулиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іспанія: шторм забрав життя щонайменше 5 людей