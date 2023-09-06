По меньшей мере два человека погибли из-за масштабного наводнения в Стамбуле

Детали

Вода затопила улицы и дома в двух районах Стамбула. Из-за непогоды 12 человек застряли в районе отеля. Поисково-спасательные группы спасли 6 человек, однако есть погибшие.

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"Были найдены 2 тела. Поисково-спасательные работы пропавших 4 человек продолжаются непрерывно", - сообщил Ерликая.

Отмечается, что на дорогах в затопленных районах города застряли десятки автомобилей. Также, в рамках мер безопасности были закрыты некоторые станции метро.

Местные жители делятся в соцсетях видео, на которых видно полностью затопленные улицы.

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