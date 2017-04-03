Щонайменше дев'ятеро загинули у метро Санкт-Петербурга - НАК РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Національний антитерористичний комітет (НАК) РФ повідомив про дев'ять загиблих у метро Санкт-Петербурга, де у понеділок стався вибух. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"За попередніми даними, в результаті вибуху в санкт-петербурзькому метро загинули дев'ять осіб, отримали поранення, в тому числі тяжкі, більше 20 осіб. Всім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога", - повідомили в НАК РФ.
При цьому губернатор міста Георгій Полтавченко повідомив, що в результаті НП "загинули 10 людей, близько 20 поранені".
Раніше керівник прес-служби адміністрації губернатора Санкт-Петербурга Андрій Кібітов повідомив про 22 госпіталізованих з місця НП.
"На місці події працює 41 бригада швидкої медичної допомоги. У медичні установи спрямовані 22 постраждалих", - зазначив він.
З його слів, за дорученням губернатора міста у понеділок весь наземний міський транспорт працюватиме безплатно.
Нагадаємо, 3 квітня вибух стався у метро Санкт-Петербурга.
З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.
Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.
У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.