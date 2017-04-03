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Щонайменше дев'ятеро загинули у метро Санкт-Петербурга - НАК РФ

Щонайменше дев'ятеро загинули у метро Санкт-Петербурга - НАК РФ

Київ • УНН

 • 16683 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Національний антитерористичний комітет (НАК) РФ повідомив про дев'ять загиблих у метро Санкт-Петербурга, де у понеділок стався вибух. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

"За попередніми даними, в результаті вибуху в санкт-петербурзькому метро загинули дев'ять осіб, отримали поранення, в тому числі тяжкі, більше 20 осіб. Всім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога", - повідомили в НАК РФ.

При цьому губернатор міста Георгій Полтавченко повідомив, що в результаті НП "загинули 10 людей, близько 20 поранені".

Раніше керівник прес-служби адміністрації губернатора Санкт-Петербурга Андрій Кібітов повідомив про 22 госпіталізованих з місця НП.

"На місці події працює 41 бригада швидкої медичної допомоги. У медичні установи спрямовані 22 постраждалих", - зазначив він.

З його слів, за дорученням губернатора міста у понеділок весь наземний міський транспорт працюватиме безплатно.

Нагадаємо, 3 квітня вибух стався у метро Санкт-Петербурга.

З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.

Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.

У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.

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