По меньшей мере девять людей погибли в метро Санкт-Петербурга - НАК РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ сообщил о девяти погибших в метро Санкт-Петербурга, где в понедельник произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"По предварительным данным, в результате взрыва в санкт-петербургском метро погибли девять человек, получили ранения, в том числе тяжелые, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщили в НАК РФ.
При этом губернатор города Георгий Полтавченко сообщил, что в результате ЧП "погибли 10 человек, около 20 ранены".
Ранее руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил о 22 госпитализированных с места ЧП.
"На месте происшествия работает 41 бригада скорой медицинской помощи. В медицинские учреждения направлены 22 пострадавших", - отметил он.
По его словам, по поручению губернатора города в понедельник весь наземный городской транспорт будет работать бесплатно.
Напомним, 3 апреля взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга.
Из официальных источников известно о 50 пострадавших.
По состоянию на 16:00 об украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.
В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом.