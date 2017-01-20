Щонайменше 62 демократи бойкотуватимуть інавгурацію Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Кількість демократів, які збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа зросла до 62, передає УНН з посиланням на Politico.
Зазначається, що хвиля невдоволення почалася після того, як обраний президент розкритикував захисника цивільних прав, конгресмена Джона Льюїса.
Повідомляється, що всього за добу до церемонії 62 демократа відмовилися бути присутніми в Вашингтоні в день інавгурації. Серед них сенатори штатів Арізона, Каліфорнія, Флорида, Джорджія, Іллінойс, Кентуккі, Мен, Меріленд, Массачусетс, Мічиган, Міннесота, Міссісіпі, Міссурі, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Північна Кароліна, Огайо, Орегон, Пенсільванія , Теннессі, Техас, Вірджинія, Вашингтон і Вісконсін.
Нагадаємо, Дж.Льюїс назвав Д.Трампа “нелегітимним президентом” через втручання Росії в хід виборчої кампанії. У відповідь Д.Трамп написав в Twitter: “Все це балачки, балачки, балачки — і ніяких дій або результату”.
Як повідомляв УНН, тисячі демонстрантів мають намір влаштувати 20 січня у Вашингтоні акцію протесту, щоб зірвати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.