По меньшей мере 62 демократа будут бойкотировать инаугурацию Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Количество демократов, которые собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа возросло до 62, передает УНН со ссылкой на Politico.
Отмечается, что волна недовольства началась после того, как избранный президент раскритиковал защитника гражданских прав, конгрессмена Джона Льюиса.
Сообщается, что всего за день до церемонии 62 демократа отказались присутствовать в Вашингтоне в день инаугурации. Среди них сенаторы штатов Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Кентукки, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Нью-Гемпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Огайо, Орегон, Пенсильвания, Теннесси, Техас, Вирджиния, Вашингтон и Висконсин.
Напомним, Дж.Льюис назвал Д.Трампа "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании. В ответ Д.Трамп написал в Twitter: "Все это разговоры, разговоры, разговоры - и никаких действий или результата".
Как сообщал УНН, тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.